La traversée de Bayonne à la nage Siège de l’Aviron Bayonnais Bayonne Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Bayonne

La traversée de Bayonne à la nage Siège de l’Aviron Bayonnais, 15 juillet 2023, Bayonne . La traversée de Bayonne à la nage 1 Rue Harry Owen Roë Siège de l’Aviron Bayonnais Bayonne Basses-Pyrénées Siège de l’Aviron Bayonnais 1 Rue Harry Owen Roë

2023-07-15 16:00:00 – 2023-07-15

Siège de l’Aviron Bayonnais 1 Rue Harry Owen Roë

Bayonne

Basses-Pyrénées . Venez participer à cette course mythique en plein cœur historique de la ville de Bayonne.

1,5 km.

Ouvert à tous.

Parcours entre le siège de l’Aviron Bayonnais omnisports et le musée Basque. Venez participer à cette course mythique en plein cœur historique de la ville de Bayonne.

1,5 km.

Ouvert à tous.

Parcours entre le siège de l’Aviron Bayonnais omnisports et le musée Basque. Aviron Bayonnais

Siège de l’Aviron Bayonnais 1 Rue Harry Owen Roë Bayonne

dernière mise à jour : 2023-03-11 par

Détails Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées, Bayonne Autres Lieu Bayonne Adresse Bayonne Basses-Pyrénées Siège de l'Aviron Bayonnais 1 Rue Harry Owen Roë Ville Bayonne Departement Basses-Pyrénées Tarif Lieu Ville Siège de l'Aviron Bayonnais 1 Rue Harry Owen Roë Bayonne

Bayonne Bayonne Basses-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bayonne /

La traversée de Bayonne à la nage Siège de l’Aviron Bayonnais 2023-07-15 was last modified: by La traversée de Bayonne à la nage Siège de l’Aviron Bayonnais Bayonne 15 juillet 2023 1 Rue Harry Owen Roë Siège de l'Aviron Bayonnais Bayonne Basses-Pyrénées Basses-Pyrénées Siège de l'Aviron Bayonnais Bayonne

Bayonne Basses-Pyrénées