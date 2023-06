ASUL Vacances 6-12 ans Siège de l’ASUL Villeurbanne, 10 juillet 2023, Villeurbanne.

ASUL Vacances 6-12 ans 10 juillet – 1 septembre Siège de l’ASUL De 125€ à 280€ la semaine en fonction des stages et de votre quotient familial.

Inscriptions via l’Espace famille I-Noe.

L’ASUL Vacances a pour objectif de faire découvrir et d’initier les enfants à différentes disciplines sportives. Nous nous adaptons à tous les enfants, quel que soit leur niveau de pratique et dans une logique toujours inclusive.

Le projet pédagogique s’articule autour de trois axes :

Permettre la réflexion des enfants au travers de situations variées et évolutives adaptées à leur niveau ;

Impliquer les enfants dans les activités collectives et individuelles ;

Identifier les besoins des enfants dans les différentes activités proposées.

Inscriptions obligatoires à la semaine.

Nous accueillons également les enfants à besoins spécifiques via ASUL Pour Tous.

Des éducateurs en activités physiques adaptées les accompagnent dans une démarche d’inclusion, et s’assurent de la cohérence entre les activités, les besoins et les capacités de l’enfant.

Pour intégrer le dispositif ASUL Pour Tous, merci de vous faire connaître avant votre inscription auprès d’Océane Barbet : oceane.barbet@asul.org. Sans cette démarche, votre inscription ne sera pas prise en compte.

Plus d’informations sur notre site internet : www.asul.org

Siège de l'ASUL 189 rue Léon Blum 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Bonnevay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

