Présentation du jeu Le P’tit Curieux du Patrimoine Vivant Samedi 16 septembre, 10h00 Siège de l’Association Nationale Cultures du Monde Entrée libre

A travers la présentation et l’animation du jeu de société « le P’tit Curieux du Patrimoine Vivant » partez à la rencontre des pratiques sociales et festives, des traditions et expressions orales, des pratiques sportives et physiques traditionnelles, des arts du spectacle, des jeux, des rituels, des savoirs et savoir-faire de nos régions.

Siège de l’Association Nationale Cultures du Monde Place Félix Mizon 03800 Gannat Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 0470906630 https://www.lesculturesdumonde.org/ https://www.facebook.com/AssociationLesCulturesDuMonde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

©JACQUE Marie Agnès