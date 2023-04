Appel à Candidatures La Fabrique Boulevard des Séries – Los Angeles 2023 Siège de La Villa Albertine, 28 avril 2023, City of Watervliet.

La Villa Albertine, nouvelle institution culturelle de la France aux États-Unis, la SACD, le CNC et la Writers Guild Foundation renouvellent pour une troisième saison La Fabrique Boulevard des Séries, programme d’accompagnement à l’écriture pour des auteurs français de séries à Los Angeles. La Fabrique se définit comme un lieu d’apprentissage, de montée en compétence et en savoir-faire pour des auteurs français et québécois expérimentés, ayant un projet de série à haut potentiel international à développer. Ils seront accompagnés, de manière individualisée et en anglais, par des auteurs et showrunners confirmés, des spécialistes du scénario, des agents et des professionnels de la production, de la distribution et de la réglementation.

Dates : 28 avril : clôture de l’appel à projets / 2 au 20 octobre : résidence d’écriture à Los Angeles

Pour qui ? Scénaristes avec prérequis d’expérience, avec ou sans producteur.

Être le scénariste et/ou réalisateur francophone et membre de la SACD ou de la SARTEC pour au moins trois épisodes d’une même saison d’une série diffusée par un éditeur de services de TV ou un service de médias audiovisuels à la demande en France ou au Québec entre 2018 et 2023 ;

Être l’auteur-créateur d’une série diffusée par un éditeur de services de TV ou un service de médias audiovisuels à la demande en France ou au Québec entre 2018 et 2023 OU avoir obtenu précédemment une aide audiovisuelle du fonds innovation du CNC (aides au concept, à l’écriture, à la réécriture ou à la coécriture de coproductions internationales en fiction, animation ou documentaire), d’une région ou d’une municipalité (fiction, animation) OU avoir précédemment participé au Boulevard des Séries volet formation.

Quel format ? Série de fiction, minimum 6 épisodes d’au moins 20 minutes, créations originales.

Comment participer ? Dossier de candidature à établir. Plus d’informations sur le site de La Villa Albertine.

