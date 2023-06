Webinaire [MEL] – Mobilité durable Siège de la MEL La Madeleine La Madeleine Catégories d’Évènement: La Madeleine

Nord Webinaire [MEL] – Mobilité durable Siège de la MEL La Madeleine, 15 juin 2023, La Madeleine. Webinaire [MEL] – Mobilité durable Jeudi 15 juin, 11h00 Siège de la MEL Vous êtes une TPE, PME ou GRANDE ENTREPRISE, convaincu de la nécessité d’agir et souhaitez être informé sur les politiques métropolitaines de MOBILITE DURABLE ? Obtenir les clés pour passer à l’action efficacement et accompagner vos salariés ? Venez à la rencontre virtuelles des experts de la MEL Le jeudi 15 Juin 2023 De 11h à 12h30 Les experts vous présenteront le Schéma Directeur des infrastructures de Transports (Nouvelles lignes de Tramway, Bus à Haut Niveau de Service), la logistique urbaine, le passage en Zones à Faibles Emissions ou encore l’Eco-bonus. Vous pourrez également poser vos questions en direct. Pour vous inscrire, merci de cliquer ici Siège de la MEL 1 rue du Ballon, Lille La Madeleine 59110 Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://register.gotowebinar.com/register/3276216328091797596 »}] [{« link »: « https://register.gotowebinar.com/register/3276216328091797596 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

