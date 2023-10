Stage de peinture pour les 5-14 ans Siège association Aquabelle Villenave-d’Ornon, 25 octobre 2023, Villenave-d'Ornon.

Stage de peinture pour les 5-14 ans 25 octobre et 2 novembre Siège association Aquabelle Tarifs : 15€ le stage, fournitures et goûter compris – 13€ pour le 2e enfant de la famille ou le 2e stage

L’association Aquabelle, atelier d’arts plastiques, propose régulièrement des stages d’initiation aux différentes techniques de peinture.

Durant ce stage de vacances, le thème des créations sera : l’automne et le fantôme

Siège association Aquabelle Résidence les Finances – Bât C, avenue Fernand Coin, 33140 Villenave d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 79 97 39 34 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 45 79 28 69 »}, {« type »: « email », « value »: « aquabelle.vo@laposte.net »}] [{« link »: « http://association-aquabelle.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T14:00:00+02:00 – 2023-10-25T17:00:00+02:00

2023-11-02T14:00:00+01:00 – 2023-11-02T17:00:00+01:00