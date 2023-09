Portes ouvertes du centre de tri des déchets le SIDOMPE : réservez votre visite sidompe Grignon, 30 septembre 2023, Grignon.

Pour découvrir ce que deviennent vos déchets après la collecte, nous vous proposons une visite guidée pédagogique gratuite de nos centres de Thiverval-Grignon.

Nous proposons une visite complète des deux unités :

Contenu : Centre de Tri des déchets ménagers recyclables et Unité de Valorisation Énergétique

Durée : 2h30 – 2 créneaux horaires au choix : de 9h45 à 12h15 ou de 13h45 à 16h15.

Objectifs : maîtriser les consignes de tri, découvrir le recyclage et la valorisation énergétique, comprendre le fonctionnement des deux centres et aborder la problématique de la réduction des déchets.

sidompe
4 route des Nourrices
78850 THIVERVAL-GRIGNON
Grignon 78850
Yvelines
Île-de-France

Samedi 30 septembre, 09h30

