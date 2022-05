SIDO LYON Cité internationale – Lyon, 14 septembre 2022, Lyon-6E-Arrondissement.

SIDO LYON

du mercredi 14 septembre au jeudi 15 septembre à Cité internationale – Lyon

SIDO fait le lien entre les solutions technologiques et les TPE, PME, ETI et Grands Groupes en facilitant les partenariats technologiques et les coopérations. Depuis 8 ans, SIDO est LE rendez-vous immanquable pour tous les chefs d’entreprise, décideurs stratégiques, innovation, et tous les opérationnels métier en quête de croissance à long terme et création de valeur. Propulsez votre entreprise dans sa prochaine grande phase business & concrétisez votre transformation digitale grâce aux experts du SIDO 2022

Sur inscription, voir conditions et tarifs

L’ÉVÉNEMENT B2B DE RÉFÉRENCE SUR LA CONVERGENCE DES TECHNOLOGIES IoT, IA, ROBOTIQUE & XR

Cité internationale – Lyon 80 Quai Charles de Gaulle – Lyon Lyon-6E-Arrondissement Lyon 6e Arrondissement Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-14T09:00:00 2022-09-14T18:00:00;2022-09-15T09:00:00 2022-09-15T18:00:00