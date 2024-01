Sidney Bechet Quintet LE BAL BLOMET Paris, mercredi 13 mars 2024.

Pour rendre hommage à son père, Daniel Bechet, fils unique de Sidney Bechet, s’est entouré de l’orchestre d’Olivier Franc, unanimement reconnu comme le meilleur disciple de Sidney Bechet.

Sidney Bechet, prodigieux saxophoniste et compositeur, qui a joué avec Joséphine Baker, Louis Armstrong et Duke Ellington, sera à l’honneur avec l’orchestre Sidney Bechet Quintet. Duke Ellington disait de lui qu’il était « le plus grand soliste et créateur de l’histoire du Jazz ».

Pour rendre hommage à son père, Daniel Bechet, fils unique de Sidney Bechet, étant lui-même à la batterie, s’est entouré de l’orchestre d’Olivier Franc, clarinettiste et saxophoniste soprano, unanimement reconnu comme le meilleur disciple de Sidney Bechet. Primé par «L’Académie du Jazz » puis par le «Hot Club de France» Olivier Franc est régulièrement invité par Wynton Marsalis pour des hommages à Sidney Bechet, et depuis quelques années, il a le privilège de jouer sur le saxophone personnel de Sidney Bechet.

Avec Jean-Baptiste Franc, champion du Monde de Piano Stride au piano, Gilles Chevaucherie à la contrebasse, Daniel Bechet à la batterie qui fut éleve du grand Art Taylor et Olivier Franc au saxophone soprano et Benoît de Flamesnil au trombone, le quintet interprète les plus célèbres compositions de Sidney Bechet, mais aussi des oeuvres moins connues et des inédites, ainsi que quelques compositions originales de l’orchestre, et bien sûr, des grands standards du Jazz. En fond de scène, des moments choisis de la vie de Sidney Bechet défilent sur grand écran, et parfois, la voix off de Sidney nous raconte des anecdotes en français dans le texte!

L’orchestre Sidney Bechet Quintet s’est produit dans des salles aussi prestigieuses que le Lincoln Center de New York City, les Opéras de Francfort et de Dresde en Allemagne, mais aussi à l’Olympia de Paris en octobre 2015, et au Victoria Hall de Genève en 2019, où ses prestations ont été saluées par des standing ovations.

