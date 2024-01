SIDNEY BECHET & DUKE ELLINGTON – LE CONCERT INÉDIT LE BAL BLOMET Paris, vendredi 16 février 2024.

Le vendredi 16 février 2024

de 20h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. payant Tarif Normal : 24 EUR

Tarif Réduit : 16 EUR

Entendre enfin ce qu’aurait donné le son du saxophoniste soprano et ses envolées lyriques sur les compositions et les arrangements du grand Duke.

Sidney Bechet a joué par deux fois dans l’orchestre de Duke Ellington, en 1924 et 1932. Le Duke aurait adoré intégrer l’immense soliste dans les rangs de ses musiciens. Cela ne s’est pas fait. Il n’existe aucune trace enregistrée de ces rencontres. Quelques 50 ans plus tard, dans une de ses dernières suites, la « New Orleans Suite », Duke enregistre un « Portrait Of Sidney Bechet » comme un regret, une nostalgie. Tout comme Duke Ellington, cette rencontre nous fait rêver.

Olivier Franc, considéré aujourd’hui comme le plus grand disciple du génial Sidney Bechet au point qu’un admirateur-collectionneur lui ait offert de jouer sur l’instrument original du grand Sidney, nous propose cette rencontre inédite pour le spectateur.

Entendre enfin ce qu’aurait donné le son du saxophoniste soprano et ses envolées lyriques sur les compositions et les arrangements du grand Duke. Un bonheur inespéré ! Et pour aller au-delà de cette rencontre, Olivier a composé des titres originaux, comme si Sidney avait écrit pour Duke, spécialement arrangés pour s’intégrer à ce répertoire.

Un concert en première au Bal Blomet, comme un cadeau des Dieux du jazz !

Contact : https://www.billetweb.fr/sidney-bechet-duke-ellington-le-concert-inedit

