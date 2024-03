SIDILARSEN TAGADA JONES MADAM LE BIKINI Ramonville St Agne, samedi 19 octobre 2024.

Pour la 3ème édition du SIDIFEST, au Bikini à Toulouse, SIDILARSEN invite TAGADA JONES et MADAM sur ses terres de la ville rose. Cette soirée promet une overdose d’adrénaline, alors que Les SIDI s’apprêtent à sortir un nouvel album qui risque de marquer un tournant dans leur carrière, tandis que TAGADA JONES sort quant à lui, un Best Of pour fêter ses 30ans d’activisme, le tout jeune groupe MADAM viendra donner le ton avec son rock’n’roll new génération !

Tarif : 27.50 – 27.50 euros.

Début : 2024-10-19 à 19:00

LE BIKINI Parc Technologique du Canal 31520 Ramonville St Agne 31