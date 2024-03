SIDILARSEN CRISIX LE POINT D’EAU (GRANDE SCENE) – OSTWALD Ostwald, jeudi 3 octobre 2024.

Métal électro Vs Thrash Métal Vs Garage Heavy RockOuverture des portes: 19h00 / début 1ère partie: 19h30Cinq ans après l’emblématique « On va tous crever », son clip éponyme approchant les deux millions de vues et un succès live en plein essor, la révélation rock métal français SIDILARSEN est de retour. Avec le nouvel album « Que la lumière soit », c’est l’aube d’une nouvelle ère. Nouveau batteur, nouveau décor, nouvelles ambitions. SIDILARSEN affirme ses convictions, son envie, ses valeurs humanistes pour l’égalité et la justice sociale, sa conscience de l’urgence climatique. Contre les vents complotistes, les fausses informations, la division et la polarisation, le groupe rassemble. Évolution sensible, les voix des deux chanteurs s’unissent dans des refrains brûlants et addictifs, les morceaux sont puissants, les guitares acérées, les mélodies imparables. Plume est en maître d’œuvre pour une production monumentale. Masterisé par Drew Lavyne à New York (Foo Fighters, Terror, Snoop Dog…), SIDILARSEN revient en force et c’est maintenant.© Rage TourCeux qui étaient présents au concert de Crisix en ouverture de Testament à La Laiterie ont pu voir la puissance de feu du combo thrash métal crossover en passe aujourd’hui de devenir un des groupes référence dans le style ! Nous sommes ravis de leur retour béni en terre alsacienne !En ouverture de soirée, le power trio féminin Madam jouera cartes sur table: On aime ce qu’on fait, et on le fait avec nos putains de tripes. Ce qu’on veut, c’est que les gens sentent ça, et qu’ils voient le plaisir qu’on a à monter sur scène, à ressortir moites de sueur, la bouche pâteuse, avec une seule envie : recommencer…

Tarif : 24.00 – 24.00 euros.

Début : 2024-10-03 à 19:30

LE POINT D’EAU (GRANDE SCENE) – OSTWALD 17 ALLÉE RENÉ CASSIN 67540 Ostwald 67