SIDI WACHO (Cumbia) + Pacheco Terror (dj set) 23 oct 2021 20H30 Prix: 10€ en prévente / 14€ sur place+ adhésion* (5€ apres minuit pour le dj set) Billetterie : [https://bit.ly/39GJWO2](https://bit.ly/39GJWO2) Au menu de cette fête Caliente : **Sidi Wacho** Ils sont originaires de Valparaíso, de Roubaix, de Bogota et de Barbès mais ils revendiquent être partout chez eux Nomade et rebelle, la caravane Sidi Wacho s’installe bruyamment et nous propose tout simplement de retourner la planète et de monter le volume pour que la fiesta soit plus belle Dans une ambiance cumbia, hip hop et balkan le crew composé de deux MC’s un trompettiste, un accordéoniste et un percussionniste mixe avec insolence les sonorités et les dialectes et nous rappelle évidemment que “la lucha sigue” Après deux albums,albums,” 2016 et “ 2018 et des centaines de concerts à travers le monde, Sidi Wacho revient en 2020 avec une nouvelle galette baptisée “Elegancia Popular”, un album sans aucun doute inspiré par les contestations sociales qui secouent les grandes capitales “Santiago qui s’enflamme, Alger phénoménal, la calle de Panam”, leurs textes engagés rendent hommage à celles et ceux et qui luttent pour leur émancipation Festif, coloré et à la fois enragé, dans ce troisième disque, on chronique, on critique et on chante fièrement la révolution, l’espoir, l’amour et on refuse définitivement les codes dominants pour faire honneur à l’élégance populaire de la classe ouvrière Si notre époque a une bande son, elle s’appelle Sidi Wacho **Infos Pratiques**: Ouverture des portes : 20H30 *adhésion de 1€ à l’association Orizon Sud CB NON ACCEPTÉE A L’ENTRÉE Pass sanitaire: Le Pass sanitaire obligatoire pour l’accès à l’évènement. Toute personne devra justifier être dans un des trois cas suivants : _une vaccination complète _ un test PCR ou antigenique négatif de moins de 72H – les auto tests sont exclus _ un test PCR ou antigénique positif datant de plus de 11 jours et moins de 6 mois.

