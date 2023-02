Sidi wacho + La Caravane Passe LE METAPHONE, 25 mars 2023, OIGNIES.

Sidi wacho + La Caravane Passe LE METAPHONE. Un spectacle à la date du 2023-03-25 à 20:30 (2023-03-25 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

Dans le cadre du festival Les Enchanteurs, en partenariat avec Droit de Cité Ils sont originaires de Roubaix, de Valparaiso et de Paris mais ils revendiquent être partout chez eux ! Composé de deux MC’s, d’un trompettiste, d’un accordéoniste et d’un percussionniste, la caravane SIDI WACHO véhicule une ambiance très festive “cumbia-hip-hop-balkan“. Dans leur quatrième album “Calle Sound System“, à la fois coloré et engagé, ils chroniquent en musique une époque autoritaire et rendent hommage à celles et ceux qui luttent chaque jour pour leur émancipation. Dans LA CARAVANE PASSE, le point de vue est toujours celui du voyageur. Depuis près de 20 ans, le groupe a sillonné les routes de l’hexagone, d’Europe de l’Est à l’Ouest, d’Asie et du Moyen Orient. Une fois de plus, avec leur sixième album “Nomadic Spirit“, s’emmêlent les frontières, les langues, les formes, les rythmes. Mais on reconnaît bien l’art mélodique de Toma Feterman, ses compositions à l’accent parigot de la Mitteleuropa, nourri de hip-hop et parlant couramment serbo-croate.

LE METAPHONE OIGNIES 9-9BIS CHEMIN DU TORDOIR Pas-de-Calais

