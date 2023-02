SIDI WACHO LE MOULIN DE BRAINANS, 1 avril 2023, BRAINANS.

SIDI WACHO LE MOULIN DE BRAINANS. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 20:30 (2023-04-01 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

Ouverture des portes : 20h30 Début du concert : 21h00 Ils sont originaires de Lille, de Roubaix, de Valparaiso du Chili, mais ils revendiquent haut et fort qu’ils sont partout chez eux. Et c’est dans une ambiance très festive « cumbia-hip-hop-balkan », que la caravane Sidi Wacho, composée de deux MC’s, d’un trompettiste, d’un accordéoniste et d’un percussionniste, s’installe bruyamment pour nous rappeler à chaque instant que « El pueblo unido jamas sera vencido ». Sidi Wacho présente son nouveau projet Calle Sound System. Dans ce quatrième album très coloré et très engagé, Sidi Wacho chronique en musique une époque autoritaire et rend hommage à celles et ceux qui luttent chaque jour pour leur émancipation. Si vous aimez : HK & Les Saltimbanks, Collectif 13, Mon Côté Punk

LE MOULIN DE BRAINANS BRAINANS LIEU-DIT LE MOULIN Jura

