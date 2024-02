Sidi Bémol : 20 ans, 20 titres Studio de l’Ermitage Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 21h00 à 23h30

.Public adultes. payant Tarif sur place : 25 EUR

Prévente : 20 EUR

À l’occasion des 20 ans du label CSB Productions, Sidi Bemol avait donné un concert mémorable au Studio de l’Ermitage.

Voici une séance de rattrapage pour les absents, les gourmands et tous ceux qui n’avaient pu trouver de place.

Il rejouera les 20 titres de son répertoire choisis par le public grâce à un vote électronique sur le net.

Surprenant par la richesse de ses musiques, Sidi Bémol (Hocine Boukella, Cheikh pour les initiés) est le compositeur de fusions entre modernité et tradition, entre chaabi, gnawi, blues et rock, berbère et celte. Changeant de langue au fil des morceaux – arabe, kabyle, français et anglais – les textes de Sidi Bémol ne sont pas anodins, tour à tour poétiques, nostalgiques, critiques, humoristiques, il dépeint la société avec beaucoup de tendresse et de lucidité…

Hocine Boukella : Chant, guitare

Eric Rakotoarivony : Basse, chœurs

Maamoun Dehane : Batterie, chœurs

Abdenour Djemaï : Guitare, chœurs

Damien Fleau : Saxophone

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/sidi-bemol-20-ans,-20-titres https://www.facebook.com/cheikhsidibemol/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/cheikhsidibemol/?locale=fr_FR https://www.billetweb.fr/sidi-bemol-20-ans-20-titres1

