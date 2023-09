Visite de l’entreprise SIDESUP SIDESUP Engenville, 22 novembre 2023, Engenville.

SIDESUP à Engeville, propose une visite guidée gratuite d’une heure environ. Découvrez l’histoire et le fonctionnement de cette entreprise crée en 1970. Elle déshydrate de la pulpe de betterave et de la luzerne pour faire des pellets destinés à l’alimentation animale et fait des granulés bois pour le chauffage domestique. Pour participer à cette visite, la réservation est obligatoire.

Les visites ne s’adressent pas aux personnes cardiaques (pas de pacemaker) ou ayant des problèmes de mobilité, de

vertiges, il faut avoir une bonne condition physique.

SIDESUP 12 Rue du Moulin, Engenville Engenville [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 30 50 02 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.grandpithiverais.fr/visites/ateliers-visites-decouverte/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@grandpithiverais.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T13:30:00+01:00 – 2023-11-22T14:30:00+01:00

