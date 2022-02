SIDERO FESTIVAL : HANGMAN’S CHAIR + SIDILARSEN + MUNDILFARI La Rotonde (Chemin Du Mas De Lafont), 13 mai 2022, Châteaurenard.

En partenariat avec l’association AVEC/ La Gare de Coustellet ► SIDILARSEN : En cette époque troublée, ce nouvel opus « ON VA TOUS CREVER » est une révolution et les SIDI ont déterré la hache de guerre. Plume en maître d’œuvre pour une production à l’américaine, avec un son metal, saignant, violent, c’est un virage sans concessions. Leur metal électro sort les dents et met la rage des guitares au premier plan. Nul doute que leur retour sur scène va marquer les mémoires. ► HANGMAN’S CHAIR : Formé en 2005 à Paris, Hangman’s Chair est devenu un des groupes de sludge/doom français incontournable. Au fil des années, ils ont trouvé et affiné leur identité sonore,Hangman’s Chair revient aujourd’hui avec « Cold & Distant », un album à paraître chez Nuclear Blast Records (Dimmu Borgir, Fear Factory, Alcest, …), soit un des plus gros labels de metal au monde. ► MUNDILFARI : Mundilfari est un groupe de métal originaire du sud de la France aux alentours d’Avignon. Leur plus grand projet est de rendre la musique métal accessible, sans compromis. Le premier album « The Last Soul Standing» associe puissance et profondeur. Les inspirations et les couleurs sont diverses avec pour finalité un ensemble unique, reconnaissable, parfois heavy ou symphonique, mais toujours surprenant. ► Les mesures sanitaires en vigueur le jour du concert seront appliquées (pass, masque..). Merci de respecter les gestes barrières. Tarifs : ► En prévente (hors frais de loc.) : Debout : 15€ \ Debout Réduit : 11€. ► Sur place : 18€.

15,44 / 11,40€ en pré-vente – 18€ sur place

