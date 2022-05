Sidéral Festival 2022 salle du grand parc Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Sidéral Festival 2022 salle du grand parc, 5 mai 2022, Bordeaux. Sidéral Festival 2022

du jeudi 5 mai au samedi 7 mai à salle du grand parc

L’Astrodøme et Musique d’Apéritif présentent : ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ Sidéral Festival 2022 ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ La troisième édition du Sidéral se déroulera les 5, 6 et 7 mai 2022 à Bordeaux. ✦ ✦ ✦ JEUDI 5 MAI – 18H > 00H @VIVRES DE L’ART ✦ ✦ ✦ // Mars Red Sky (Fr) [https://www.facebook.com/marsredskyband/](https://www.facebook.com/marsredskyband/) // Giöbia (Italie) [https://www.facebook.com/giobiaband/](https://www.facebook.com/giobiaband/) // Guadal Tejaz (Fr) [https://www.facebook.com/guadaltejaz](https://www.facebook.com/guadaltejaz) + TOTAL HEAVEN DJ + Musique d’Apéritif DJ ✦ ✦ ✦ VENDREDI 6 MAI – 19H > 01H @SALLE GRAND PARC ✦ ✦ ✦ // Vox Low (Paris Fr) [https://www.facebook.com/VoxLowBand/](https://www.facebook.com/VoxLowBand/) // Iceage (Copenhagen Danemark) [https://www.facebook.com/IceageCopenhagen/](https://www.facebook.com/IceageCopenhagen/) // Camera (Berlin Allemagne) [https://www.facebook.com/wearecamera/](https://www.facebook.com/wearecamera/) DJ SETS dans le Hall. + Nasty Joe + Azimut Brasserie ✦ ✦ ✦ SAMEDI 7 MAI – 19H > 01H @SALLE GRAND PARC ✦ ✦ ✦ // Dewolff (Pays-Bas) [https://www.facebook.com/dewolfficial](https://www.facebook.com/dewolfficial) // Last Train (Fr – Lyon) [https://www.facebook.com/lasttrainofficial](https://www.facebook.com/lasttrainofficial) // Melenas (Espagne) [https://www.facebook.com/melenasband](https://www.facebook.com/melenasband) DJ SETS dans le Hall. _45 Tours Mon Amour _Super Daronne ✦ ✦ ✦ AFTER PARTY – 01H > 06H @IBOAT ✦ ✦ ✦ // La Mverte (live) (Paris Fr) [https://www.facebook.com/la.mverte.music/](https://www.facebook.com/la.mverte.music/) [https://soundcloud.com/la-mverte](https://soundcloud.com/la-mverte) + Musique D’Apéritif DJS + L’Astrodøme crew DJS ✦ ✦ ✦ INFOS TARIFS ✦ ✦ ✦ Les billets achetés en 2020/2021 restent valables. Pass 2 jours 2020 (Vendredi + Samedi à Grand Parc)_ Valable en 2022 (Vendredi + Samedi à Grand Parc) Ticket 1 jour Vendredi / ou Samedi 2020_ Peuvent s’utiliser le soir de votre choix (Vendredi ou Samedi à Grand Parc) en 2022. ATTENTION_ Les tickets sont remis à zéro pour le Jeudi 5 Mai aux Vivres de l’Art, aucuns tickets de 2020 ne sera valable ce soir là. Nous comptons sur votre compréhension suite aux changements dans la programmation. Si besoin, écrivez-nous par mail ou message privé. ? Billetterie en ligne ici : [https://yurplan.com/event/Sideral-Festival-2022/80906#/](https://yurplan.com/event/Sideral-Festival-2022/80906#/) Aussi bientôt disponible aux point de vente FNAC, et réseaux habituels : … // PRIX TICKETS *(hors frais de loc) Jeudi 5 Mai : 13 euros Vendredi 6 Mai : 15 euros Samedi 7 Mai : 21 euros PASS 2 JOURS (vague1)_ 29 euros PASS 3 JOURS (vague1)_ 42 euros ? Lieux : La Salle Des Fêtes Bordeaux Grand-Parc 39 cours de Luze 33300 Bordeaux Les Vivres de l’Art 4 rue Achard 33300 Bordeaux IBOAT 1 Cr Henri Brunet 33300 Bordeaux ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ ✦ [www.sideral-bdxpsychfest.com](http://www.sideral-bdxpsychfest.com) ??? Playlist Spotify : [https://open.spotify.com/playlist/5wORtiCiNc6zsSD04YN3MT](https://open.spotify.com/playlist/5wORtiCiNc6zsSD04YN3MT)… Partenaires : Mairie de Bordeaux Crédit Mutuel du Sud-Ouest TBM DRAC media/presse : Nova Bordeaux / Radio Nova BDXC Bordeaux Concert LE TYPE Mowno Savage Thrills RVCA AZIMUT Brasserie contact : [sideralbdx@gmail.com](mailto:sideralbdx@gmail.com) … © création graphique par : YANN ZULDEL

billetterie en ligne

concerts salle du grand parc 32 cours de Luze Bordeaux Grand Parc Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T18:00:00 2022-05-05T23:59:00;2022-05-06T18:00:00 2022-05-06T23:59:00;2022-05-07T18:00:00 2022-05-07T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu salle du grand parc Adresse 32 cours de Luze Ville Bordeaux lieuville salle du grand parc Bordeaux Departement Gironde

salle du grand parc Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Sidéral Festival 2022 salle du grand parc 2022-05-05 was last modified: by Sidéral Festival 2022 salle du grand parc salle du grand parc 5 mai 2022 bordeaux salle du grand parc Bordeaux

Bordeaux Gironde