**Side by Side ce sont deux concerts exceptionnels proposés par l’ESMD et l’Orchestre de Picardie dans les auditoriums des conservatoires de Roubaix le 11 mars et de Tourcoing le 12.** Autour des musiciens-étudiants de l’École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France – Lille, futurs artistes professionnels, l’Orchestre de Picardie se métamorphose dans un esprit de compagnonnage. Cette configuration unique est conçue pour donner l’opportunité aux étudiants de consolider leur expérience de l’orchestre sous la baguette de la cheffe Holly Hyun Choe. Le répertoire interprété, de Mozart à Stravinski, proposera une large palette de couleurs musicales, une richesse qui ravira le public autant qu’elle permettra aux musiciens d’explorer des répertoires variés. Plus d’informations sur [[www.esmd.fr](www.esmd.fr)](www.esmd.fr)

Gratuit

Deux concerts avec l’Orchestre de Picardie sous la baguette de la cheffe Holly Hyun Choe. Conservatoire de Roubaix 80 rue de Lille 59100 Roubaix Roubaix Centre Nord

