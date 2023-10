Marché de Noël Sickert, 3 décembre 2023, Sickert.

Sickert,Haut-Rhin

Retrouvez des couronnes de l’Avent et de bienvenue, des objets de décoration, des cartes et des décors de table pour vos fêtes de fin d’année. Buvette (vin chaud) et pâtisseries sur place. Ventes au profit de la rénovation du sas de la chapelle..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Sickert 68290 Haut-Rhin Grand Est



Find Advent and welcome wreaths, decorative objects, cards and table decorations for your festive season. Refreshments (mulled wine) and pastries on sale. Sales to benefit the renovation of the chapel’s airlock.

Encuentre coronas de Adviento y de bienvenida, artículos de decoración, tarjetas y adornos de mesa para sus fiestas. Venta de refrescos (vino caliente) y bollería. Venta a beneficio de la renovación de la capilla.

Finden Sie Advents- und Willkommenskränze, Dekorationsartikel, Karten und Tischdekorationen für Ihre Weihnachtsfeiertage. Getränke (Glühwein) und Gebäck vor Ort. Verkauf zugunsten der Renovierung der Kapellenschleuse.

Mise à jour le 2023-10-14 par Office de tourisme de Masevaux