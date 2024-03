SICK OF IT ALL SECRET PLACE St Jean De Vedas, mercredi 24 juillet 2024.

La TAF & BOOMERANG présentent SEE YOU IN THE PIT – SICK OF IT ALL – Mercredi 24 juillet 2024 – Ouverture des portes, du truck et du bar à 19h – 25 € prévente / 28 € sur place – Adhésion annuelle obligatoire 3€.SICK OF IT ALL – Hardcore, New YorkLes légendes du hardcore de New York, Sick Of It All, ne ralentissent pas avec l’âge, le quatuor de longue date est toujours en colère…Les piliers du genre ont encore de belles années devant eux. Sick Of It All reste un symbole de continuité, d’intégrité et de détermination. C’est une bonne nouvelle pour les fans de Sick Of It All et pour la scène hardcore. Depuis sa formation en 1986, Sick Of It All a parcouru le monde à de nombreuses reprises, joué devant des centaines de milliers de personnes et sorti 11 albums complets acclamés. Le dernier en date est l’hymne émeutier Wake the Sleeping Dragon . Le fait que Sick Of It All continue à vivre selon les normes de leur charte originale n’est pas une question d’évidence, cela fait partie de leur ADN respectif. Le hardcore, c’est Sick Of It All. Nous sommes un groupe qui se nourrit de la frustration , déclare le batteur Armand Majidi. Le vieillissement semble bien s’accorder avec notre message, contrairement à un groupe qui chante la fête jusqu’au bout de la nuit. Il y a tellement d’aspects horribles du monde qui deviennent plus évidents pour nous année après année, que nous n’avions pas vus ou compris avant, et qui alimentent notre frustration chaque jour. Nous avons vécu assez longtemps pour voir à travers la matrice, et heureusement que nous avons ce groupe, qui nous permet de nous défouler. Armand Majidi Batteur Et SICK OF IT ALL va exprimer et déclarer sa colère. Comme sur les albums Blood, Sweat and No Tears (1989), Scratch the Surface (1994) et The Last Act of Defiance (2014), les New-Yorkais n’ont pas peur d’exprimer leur colère sur Wake the Sleeping Dragon. Écrit et arrangé avec leur ami et producteur The Jerry Farley (Lamb Of God, Every Time I Die), les premiers titres Inner Vision , Hardcore Horseshoe et The Snake (Break Free) conservent le son caractéristique de SICK OF IT ALL, mais y ajoutent mélodie, lourdeur et rapidité. Les voix de Tim McIlrath et de Chuck Ragan ajoutent également une nouvelle dynamique. Au travers des 17 chansons de Wake the Sleeping Dragon !, SICK OF IT ALL propose un album qui respecte la tradition tout en gardant un œil sur l’avenir. Nous n’avons pas hésité à utiliser des mélodies plus fortes sur cet album , explique Majidi. Il y a donc des moments musicaux frappants. En fait, nous avons choisi de ne pas nous limiter. Les chansons se distinguent les unes des autres en représentant de nombreux styles musicaux différents qui nous ont influencés. Sur Wake the Sleeping Dragon, SICK OF IT ALL a choisi de modifier l’approche des paroles.Alors que les frustrations quotidiennes, l’idiotie politique, la guerre, les déséquilibres de pouvoir et l’inégalité en général ont longtemps alimenté les paroles de SICK OF IT ALL – le titre de l’album Wake the Sleeping Dragon ! fait référence à un mécanisme de protestation – aujourd’hui, ils se concentrent sur la situation dans son ensemble tout en injectant un peu de légèreté dans les chansons. Sur cet album, nous avons adopté une approche plus ouverte, plus communautaire et plus humoristique de l’écriture des paroles , explique Majidi. Nous avons abordé tellement de sujets différents, certains plus légers que d’autres. Nous avons si souvent fait dans le sérieux que ce qui frappe le plus les gens, c’est l’amusement que nous avons eu avec les paroles. Il est toujours temps de faire la révolution, donc ce message est clair et net sur de nombreuses chansons, mais nous parlons aussi de héros musicaux comme les Bad Brains ( That Crazy White Boy Shit ), de démons intérieurs ( The Snake (Break Free.) ), de notre dégoût pour la maltraitance des animaux ( Bull’s Anthem ), du narcissisme agaçant sur les médias sociaux, des amis que nous avons perdus, de la vie sur la route, des guerres imminentes pour les ressources, ainsi que des schémas de mosh pit qui peuvent être liés à la calvitie masculine. Nous nous sommes permis une plus grande liberté lyrique sur cet album, c’est certain !Pour la pochette, SICK OF IT ALL voulait qu’elle soit directement liée aux paroles. Conçue par Ernie Parada de Hellgate Industries et inspirée par l’idée de Lou Koller et Parada d’une affiche de film de monstres des années 50, la pochette de Wake the Sleeping Dragon ! est frappante par son utilisation de jaunes, d’oranges, de rouges et de noirs. Le fait que la mascotte Alleyway Dragon de SICK OF IT ALL soit également présente n’est pas seulement une question d’esprit, mais aussi une partie de l’histoire du groupe. Lou et Ernie ont eu l’idée de faire une pochette dans le style des films de monstres , explique Majidi. Le dragon escaladant l’Empire State est un concept que j’ai toujours voulu voir se concrétiser, donc les deux idées étaient destinées à se r

