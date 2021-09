Lisses Mairie de Lisses Essonne, Lisses SICILIA Mairie de Lisses Lisses Catégories d’évènement: Essonne

La Sicile, cela fait longtemps que les aïeuls de Clyde Chabot l’ont quittée pour rejoindre la France, via la Tunisie. L’auteure-metteure en scène recompose les pièces éparpillées d’un puzzle que seul son imaginaire pourra parvenir à compléter. Les noms d’Agrigente, Palerme et autre Messine constituent dans cette perspective de piquants stimuli. Un morceau de fromage italien ou un drap brodé… étranges madeleines familiales que Clyde Chabot partage à table avec le spectateur. Ce récit interroge aussi la migration, intimement et collectivement, et ses conséquences, hier, aujourd’hui : quitter sa culture, sa langue pour tenter de se fondre dans une société d’accueil, la société française. Jusqu’à l’oubli et la dissolution presque totale de ses origines. Presque. Les spectateurs sont réunis autour d’une grande table dressée, comme s’ils étaient les membres de sa famille.

