SICHUAN LA TRADITION DU THE Montpellier, 4 juin 2022, Montpellier.

SICHUAN LA TRADITION DU THE Montpellier

2022-06-04 – 2022-06-06

Montpellier Hérault

Soirée consacrée au thé pour célébrer le quarantenaire du jumelage entre Montpellier et Chengdu

La soirée se composera de deux parties: une conférence et une dégustation de thé dans les jardins de la Maison des Relations Internationales Nelson Mandela si le temps le permet.

Tout ce qui pousse en Chine pousse au Sichuan, ce vieil adage populaire témoigne de l’extraordinaire richesse de l’écosystème du Sichuan, un bassin intra-montagneux situé au cœur d’un vaste espace d’interpénétration entre le milieu tempéré et le milieu sub-tropical humide.

Adossé au Tibet, l’ancien royaume de Shu est le berceau de la civilisation chinoise et l’épicentre de la théiculture.

Suivant les routes du bouddhisme, ce diaporama vous entraînera dans la fraîcheur de l’altitude des jardins les plus célèbres, accrochés aux pentes d’imposantes chaînes montagneuses. Nous évoquerons les pistes caravanières des fameux thés noirs destinés aux peuples des marges, avant d’explorer Chengdu, la capitale de la province. Nichée au centre du bassin de grès rouge, c’est aujourd’hui une ville aux proportions dantesques, mais où la tradition du thé est si forte qu’on compte à peu près une maison de thé par rue !

Interprète traductrice de chinois, diplômée de l’Institut des Langues Orientales, Katrin Rougeventre se consacre depuis de longues années au mandarin, au pays du Milieu et à ses dix mille thés. Auteur d’un mémoire sur l’agronomie théière en 1985 et de l’Empire du thé, un guide des thés chinois, elle collabore depuis plus de 30 ans avec de grandes enseignes de thé et effectue de nombreux séjours en Asie, arpentant les jardins de thé, plusieurs fois par an, à la rencontre de planteurs et de façonniers de thés nouveaux.

La dégustation portera sur un assortiment de 4 ou 5 thés pour illustrer notre thématique sur le Sichuan. La sélection n’est pas complètement décidée mais il y aura sûrement un thé vert Mengding Ganlu, un thé au jasmin, un thé rouge du Sichuan et un thé noir Tibétain – en rapport avec les thés/terroirs que nous allons évoquer au cours du diaporama.

L’infusion à froid permet de neutraliser la théine, détail important pour les clients sensibles à la théine, surtout le soir.

►ENTREE LIBRE dans la limite des places disponibles sur réservation en ligne obligatoire

