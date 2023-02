SIBYL – WILLIAM KENTRIDGE THEATRE DU CHATELET, 15 février 2023, PARIS.

Waiting for the Sibyl, pièce pour neuf interprètes, se déroule sous la forme d’une série de six courtes scènes. L’œuvre intègre des éléments caractéristiques de Kentridge – projection, performance live, musique enregistrée, danse/mouvement et ombres projetées par les interprètes sur une toile de fond peinte à la main – afin de raconter l’histoire de la sibylle de Cumes. The Moment Has Gone est un film de 22 minutes avec Kyle Shepherd au piano et un chœur sud-africain entièrement masculin. Il intègre City Deep, le dernier film de la série Soho Eckstein de Kentridge, et des séquences où il est en train de créer l’œuvre. Durée : 1h25 En anglais, zulu, xhosa, sesotho et ndebele surtitré en français Conception et mise en scène William Kentridge Direction musicale et composition Kyle Shepherd Composition vocale et assistant à la mise en scène Nhlanhla Mahlangu Avec Kyle Shepherd , Nhlanhla Mahlangu , Xolisile Bongwana , Thulani Chauke , Teresa Phuti Mojela , Thandazile ‘Sonia’ Radebe , Ayanda Nhlangothi , Zandile Hlatshwayo , Siphiwe Nkabinde , S’busiso Shozi Costumes Greta Goirus Décors Sabine Theunissen Lumières Urs Schönebaum Design vidéo et montage Žana Maroviæ Son Gavan Eckhart Cameraman Du?ko Maroviæ Orchestration vidéo Kim Gunning

