Sibyl de William Kentridge Hors les murs / Théâtre du Châtelet, 11 février 2023, Paris.

Du samedi 11 février 2023 au mercredi 15 février 2023 :

dimanche

de 15h00 à 16h25

mardi, mercredi, samedi

de 20h00 à 21h25

. payant

Une soirée théâtrale, musicale et visuelle stupéfiante, qui restera pour longtemps dans les mémoires.

C’est sous le régime de l’apartheid, que l’artiste sud-africain William Kentridge a commencé ses dessins au charbon, échos d’une injustice qu’il n’a jamais cessé de dénoncer.

Son œuvre à multiples facettes est programmée dans les musées, opéras et théâtres les plus prestigieux du monde. Sibyl combine le théâtre, la littérature, la danse, la musique et le cinéma en une œuvre d’art unique.

En première partie, un concert accompagné d’un film dans lequel William Kentridge invite le spectateur dans l’intimité de son atelier.

En seconde partie, Waiting for the Sibyl, prophétesse qui voit le destin de chacun – chanteurs, danseurs et musiciens expriment une méditation sur la condition humaine avec une grande émotion.

En anglais, zoulou, xhosa, sotho du Sud, ndébélé du Sud, surtitré en français

CONCEPT & MISE EN SCÈNE William Kentridge

COMPOSITION & DIRECTION MUSICALE KYLE SHEPHERD COMPOSITION VOCALE & METTEUR EN SCÈNE ASSOCIÉ NHLANHLA MAHLANGU COSTUMES GRETA GOIRIS DÉCOR SABINE THEUNISSEN LUMIÈRES URS SCHÖNEBAUM ASSOCIÉE A LA CRÉATION LUMIÈRES ELENA GUI VIDÉO DESIGN & EDITING ŽANA MAROVIĆ INGÉNIEUR SON GAVAN ECKHART CAMERAMAN DUŠKO MAROVIĆ ORCHESTRATION VIDÉO KIM GUNNING

AVEC KYLE SHEPHERD, NHLANHLA MAHLANGU, XOLISILE BONGWANA, THULANI CHAUKE, TERESA PHUTI MOJELA, THANDAZILE ‘SONIA’ RADEBE, AYANDA NHLANGOTHI, ZANDILE HLATSHWAYO, SIPHIWE NKABINDE, S’BUSISO SHOZI

PREMIÈRE PARTIE : THE MOMENT HAS GONE (CONCERT PIANO/VOIX & FILM)

DEUXIÈME PARTIE : WAITING FOR THE SIBYL (OPÉRA DE CHAMBRE)

Hors les murs / Théâtre du Châtelet 2 Rue Edouard Colonne 75001 Paris

© Stella Olivier