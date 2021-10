Siblu RRunnning Saint-Julien-en-Born, 16 octobre 2021, Saint-Julien-en-Born.

Siblu RRunnning 2021-10-16 16:00:00 – 2021-10-16 20:00:00 Camping Siblu les Dunes de Contis 2530 Route de Contis

Saint-Julien-en-Born Landes

1ère course nature de 9 km, ouverte à tous traversera un circuit au cœur de la forêt landaise.

La course Siblu Rrunning in Contis est ouverte à partir de la catégorie cadet (nés en 2005 et avant). Les dossards seront remis le samedi 16 octobre jour de la course de 14h30 à 15h45 sur le site de départ.

Inscriptions 10 euros pour les inscriptions faites avant le 16 octobre et à 15 euros le jour de l’épreuve.

Informations 05 58 58 52 61.

Inscriptions sur https://pyreneeschrono.fr/

+33 5 58 58 52 61

Siblu RRunning

