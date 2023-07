SUMMER SCHOOL – MER & SPORT Siblu – Les Sables du Midi Valras-Plage, 29 juillet 2023, Valras-Plage.

SUMMER SCHOOL – MER & SPORT 29 juillet – 5 août Siblu – Les Sables du Midi 150

1. CONSTAT ET ORIGINE DU PROJET

Impliqué dans le parcours scolaire et éducatif des jeunes collégiens et lycéens tout au long de l’année via des permanences quotidiennes au sein du collège, la mise en place d’un CLAS Collège Lycée, ainsi que divers projets socio éducatifs mis en œuvre tout au long de l’année, le Centre socioculturel s’implique depuis plusieurs années dans l’accompagnement et la réussite éducative des jeunes du territoire. Avec la période estivale et la fermeture programmée des collèges et lycées, le centre socioculturel du Langensand a décidé de mettre en place un panel d’actions destinées à remobiliser les savoirs et soutenir les jeunes et leurs familles. Parmi l’ensemble des actions, un séjour à la mer est proposé au 14-17 ans avec pour objectif principal qui doit avant tout permettre au jeune de renforcer ses savoirs et compétences dans un cadre ludique et de préparer ainsi au mieux la prochaine rentrée scolaire.

Le choix d’un séjour est justifié par 2 nécessités absolues si on souhaite que toute notre démarche aboutisse

• Il est nécessaire que le jeune puisse trouver une motivation autre que le simple fait d’envisager sa prochaine rentrée scolaire. En effet, les jeunes fréquentant nos accueils jeunesse s’inscrivent dans une démarche volontaire d’adhésion à nos actions. Le séjour sera présenté comme la continuité de leur participation à l’ensemble des actions proposées par le CSC et inscrite dans une un objectif de renforcement des savoirs.

• La relation de confiance établie par les jeunes et l’équipe éducative et également une condition indispensable pour accompagner au mieux les participants les plus en difficultés. Même si le CSC propose pendant toute l’année des accueils jeunesse et a, par conséquent, une bonne connaissance des publics accueillis, il subsiste des freins que seul un séjour peut lever.

2. DESCRIPTIF DU SEJOUR

Il s’agit d’un séjour à la mer intitulé « SUMMER SCHOOL,MER ET SPORT» qui s’articulera autour de temps de révisions afin de préparer la rentrée scolaire, des temps dédiés aux activités nautiques et sportives, et la découverte de la région catalane.

Le séjour se déroulera du 29 juillet au 05 aout 2023 à VALRAS PLAGE

L’hébergement s’effectuera dans un Camping

Camping SIBLU – Les sables du midi

10 rue du Gourp Salat

34350 Valras Plage

Nombre de places disponibles : 10 adolescents.

Le déplacement vers le site s’effectuera par le biais de 2 minibus – 5 personnes max par minibus

Départ : Samedi 29 juillet 2023 à 7h au Centre Socioculturel du Langensand Retour : Samedi 05 aout 2023 à 22h au Centre Socioculturel du Langensand

Les activités proposées lors du séjour seront toutes encadrées par du personnel qualifié et diplômé, et seront en rapport avec les thèmes du séjour : SUMMER SCHOOL, MER ET SPORT

Siblu – Les Sables du Midi 10 rue du gourp salat – 34350 Valaras-Plage Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie [{« type »: « email », « value »: « anim.globale@csc-langensand.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-29T07:30:00+02:00 – 2023-07-29T23:59:00+02:00

2023-08-05T00:00:00+02:00 – 2023-08-05T22:00:00+02:00

CSC du Langensand