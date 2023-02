SIBELLE, LA CIGALE BRESILIENNE LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE, 8 février 2023, PARIS.

SIBELLE, LA CIGALE BRESILIENNE LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-08 au 2023-03-29 16:30. Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Venez vivre la traversée de la forêt amazonienne avec Sibelle, la cigale autiste, artiste et écologiste ! Sibelle est une cigale autiste, artiste et écologiste. Lors de sa traversée de la forêt amazonienne, elle fera de belles rencontres sur le chemin de l'accomplissement de son rêve. Autour de l'amour, de l'éthique, de la préservation de l'environnement et de la tolérance, Sibelle comprendra à quel point il faut se battre pour ses rêves et surmonter les difficultés. Une comédie musicale sur la différence et la préservation de l'environnement qui ravira petits et grands !

LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL 75005

