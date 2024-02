Siân Pottok La Mesón Marseille 1er Arrondissement, samedi 6 avril 2024.

Siân Pottok La Mesón Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Siân Pottok vous donne rendez-vous à La Mesón samedi 6 avril.

Intense, transperçante, vibrante et palpitante.



En tant qu’autrice, compositrice, musicienne, interprète et photographe, Siân Pottok offre une immersion dans le palpitement d’un monde interconnecté, fusion de ses racines indiennes, congolaises, belges et slovaques, depuis sa naissance en Floride. Initiant son voyage musical à l’âge de 6 ans avec le violon en 1989, Siân explore ensuite le piano, le violoncelle et le chant à 15 ans. Autodidacte, elle maîtrise également la guitare. À 7 ans, elle foule les premières scènes lors de concerts en orchestre classique. Installée en France depuis 2003, elle a enchanté divers lieux prestigieux, tels que La Cigale, la Bellevilloise, le Sunset/Sunside et le New Morning.



En 2007, Siân Pottok compose, écrit et enregistre son premier album, « As Simple as That » réalisé par Kevin Reveyrand, bassiste et réalisateur parisien. Sa musique incarne le « aujourd’hui et maintenant » oscillant entre l’intensité terrienne et les aspirations individuelles à une nouvelle vibration. Éprise du Kamele Ngoni, harpe africaine traditionnelle d’Afrique de l’Ouest, Siân l’adopte, l’enrichissant de nappes de cuivres et de sonorités électroniques. Formée par son maître Abou Diarra, elle tisse une dentelle musicale, explorant les émotions complexes de notre époque.



Classer Siân (prononcé “Shan”) serait la placer aux côtés d’artistes chercheuses, créatrices hybrides à fleur de peau. Comparable à des figures telles que Björk, Joni Mitchell, Billie Eilish, Yaël Naïm et Jenny Wilson, Siân se réinvente constamment, modifiant sa peau artistique au gré de son évolution. EUR.

Date et horaire :

2024-04-06 20:00:00

2024-04-06

La Mesón 52 rue Consolat

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

