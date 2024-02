SIAC Marseille 2024 Parc chanot Marseille Marseille, vendredi 15 mars 2024.

SIAC Marseille 2024 Parc chanot Marseille Marseille 15 – 18 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-15 10:00

Fin : 2024-03-18 22:00

Faire briller l’excellence de la création !Le SIAC lève le voile sur l’intimité des ateliers de plus de 160 artistes exposants. 15 – 18 mars 1



Depuis 23 ans, le SIAC prône un art accessible à tous les budgets. Ici, point de galerie mais des artistes professionnels à rencontrer « en direct » : artistes peintres, aquarellistes, plasticiens, sculpteurs, photographes… Par son éclectisme et son originalité, le SIAC vous surprendra une nouvelle fois !

Tout a été pensé pour que les visiteurs soient chouchoutés !

Dans une ambiance conviviale, un agréable parcours de visite offre un confort de lecture des œuvres. Le public découvre ainsi les stands en toute tranquillité.

Vous pouvez laisser vos « minots » entre 4 et 10 ans à l’Espace enfants gratuit. Ne visitez pas le salon encombré de vos effets personnels. Vestiaire gratuit.

Des achats effectués : un service emballage gratuit.

Un café ? Une petite pause salée ou sucrée ? Un repas entre amis ? Un espace restauration non-stop.

Commencer une collection ou l’enrichir, décorer son intérieur ou ses locaux d’entreprise, céder à un coup de cœur et se faire plaisir, autant de raisons qui motivent la visite de cette 23e édition ! Réservez votre soirée du vendredi 15 mars à l’occasion de la nocturne pour passer un agréable moment et échanger avec les artistes autour d’un verre de bienvenue ! N’hésitez pas à les rencontrer…

Infos pratiques

Du 15 au 18 mars 2024 Palais des Evènements Parc Chanot 114 Rd Point du Prado

13008 MARSEILLE

Vendredi de 10 h à 22 h, vernissage sur les stands à partir de 18 h

Samedi de 10 h à 20 h

Dimanche et lundi de 10 h à 19 h

Parking payant sur le site

Station métro Rond-Point du Prado (ligne 2)

Tarifs :

Normal : 10 €

Réduit : 7 € (étudiants, handicapés, groupes 10 pers. min.)

Enfant gratuit jusqu’à 12 ans

Contact :

Eve GENRE Asso. GALERIE PHOCEA

13 Hameau du Mitan 13014 MARSEILLE

0608526141

Mail : e.genre@galeriephocea.com

Internet : https://www.siac-marseille.com

FB : https://www.facebook.com/siacmarseille13

https://youtu.be/5RzJYPRwSSs

Parc chanot Marseille rond point du prado marseille 8e Arrondissement Marseille 13008 Bouches-du-Rhône