SIAC MARSEILLE 2022 Marseille Parc Chanot, 11 mars 2022, Marseille.

SIAC MARSEILLE 2022

du vendredi 11 mars au lundi 14 mars à Marseille Parc Chanot

Quelle joie de se retrouver enfin ! Le SIAC est devenu en 21 ans, le rendez-vous incontournable des artistes où se croisent tous les univers : de la figuration à l’abstraction, du pop art à l’art singulier… L’huile, l’acrylique, l’aquarelle, le pastel, les collages… côtoient le bronze, le marbre, la pierre, le bois, le métal, la terre, les matériaux composites… la gravure s’allie à la photographie, pour créer un univers foisonnant de couleurs, de textures et de matières qui, au détour des allées, surprend le public. Près de 170 artistes venus de toute la France et de l’étranger seront présents pour ces 4 jours, riches de rencontres et d’échanges. Nous retrouverons avec grand plaisir des artistes fidèles qui ne manquent jamais le rendez-vous avec le public marseillais ; d’autres qui s’étaient absentés depuis plusieurs années, qui renouent avec le SIAC dans la perspective de présenter l’évolution de leurs dernières créations. Enfin, vous découvrirez avec curiosité les œuvres des primo exposants sur le salon. Sans nul doute, serez-vous sensible aux belles histoires qui seront contées ou plutôt confiées par les exposants à travers la création d’un tableau, la genèse d’une sculpture, la naissance d’une photographie… Rivalisant d’originalité et d’audace ou au contraire, dans la recherche des fondamentaux, ces créations vous feront rêver, sourire, s’interroger ou réfléchir… elles peuvent bousculer, déranger… mais ne vous laisseront certainement pas indifférents ! Commencer une collection ou l’enrichir, décorer son intérieur ou ses locaux d’entreprise, céder à un coup de cœur et se faire plaisir, sont autant de raisons qui motivent la visite du SIAC. Infos pratiques Dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Espace enfants gratuit permettant aux parents de visiter le salon en toute tranquillité Restauration sur place non-stop Parking payant sur le site Station métro Rond-Point du Prado (ligne 2) Contact : Eve GENRE Asso. GALERIE PHOCEA 13 Hameau du Mitan 13013 MARSEILLE

Normal : 9 € Réduit : 7 € (étudiants, handicapés, groupes 10 pers. min.)Enfant gratuit jusqu’à 12 ans

Près de 170 artistes venus de toute la France et de l’étranger seront présents pour ces 4 jours.

Marseille Parc Chanot 13008 Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T22:00:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T22:00:00;2022-03-13T10:00:00 2022-03-13T19:00:00;2022-03-14T10:00:00 2022-03-14T19:00:00