SIAC AVIGNON 2024 / APPEL A CANDIDATURE Hall A Parc des Expos. 800 Ch des Félons 84140 AVIGNON Avignon, vendredi 4 octobre 2024.

SIAC AVIGNON 2024 / APPEL A CANDIDATURE Hall A Parc des Expos. 800 Ch des Félons 84140 AVIGNON Avignon 4 – 6 octobre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-10-04 10:00

Fin : 2024-10-06 22:00

Inscriptions ouvertes pour le 2ème SIAC Avignon 4 – 6 octobre 1

https://www.siac-avignon.com

La 2e édition du SIAC / SALON INTERNATIONAL DE L’ART CONTEMPORAIN se tiendra du 4 au 6 octobre 2024 au Parc des Expos. d’Avignon.

Après un franc succès en 2023, aussi bien en termes de visitorat que de ventes, la 2e édition s’annonce tout autant exceptionnelle avec la présence exclusive d’artistes professionnels en direct, la spécificité du SIAC !

Peintres, plasticiens, sculpteurs, mosaïstes, photographes, près de 150 professionnels se déplaceront de tout l’hexagone et de l’étranger pour exposer à cette occasion à Avignon. Aquarelles, huiles et acryliques, collages, céramiques et raku, sculptures en terre, en pierre, en marbre, en bois, en métal, en bronze, en matériaux composites et de récupération, photographies et art numérique sont autant de techniques qui seront présentées sur le SIAC.

Pour ceux qui souhaiteraient y participer, les inscriptions sont ouvertes. Pour obtenir le dossier de participation et connaître les conditions d’admission, il suffit de contacter directement la Commissaire d’Exposition, Eve GENRE, par mail sur l’adresse : e.genre@galeriephocea.com ou par téléphone au 0608526141

Plus d’infos sur www.siac-avignon.com

Hall A Parc des Expos. 800 Ch des Félons 84140 AVIGNON 800 Ch des Félons 84140 AVIGNON Quartier Agroparc Avignon 84000 Vaucluse