**Festival LES NUITS DU MONDE** Les ADEM ont le privilège d’accueillir la nouvelle création du chorégraphe et danseur d’origine burkinabé Alidou Yanogo, actif entre le Burkina-Faso et Genève depuis plus de vingt ans. Le spectacle SIA, Un homme sans histoire est un homme perdu, met en lumière la valeur des traditions dans la construction identitaire des peuples au sein d’un monde contemporain où les univers virtuels occupent une place grandissante. À travers la symbolique des masques traditionnels de son pays d’origine, le chorégraphe met en lumière des coutumes ancestrales qui ont su se perpétuer au-delà des influences multiples de la colonisation et du christianisme. « On ne porte pas un masque sans raison… » : lors des cérémonies rituelles, il est l’attribut du danseur costumé qui lui donne vie et parole et ainsi son « efficacité ». Entre danseurs de formation traditionnelle et contemporaine s’instaure une collaboration riche en questionnements et découvertes. Dans quelle mesure l’héritage traditionnel demeure-t-il aujourd’hui accessible à tous, sans distinction d’origines ? Le corps retrouve-t-il par le prisme de certains objets et gestes un accès privilégié à un savoir ancestral ? Qu’est-ce que cet héritage nous révèle de l’autre et de nous-même ? Pour mener à bien cette aventure chorégraphique, la troupe s’est associée à Sankoum Cissokho (compositeur, chanteur et joueur de kora), Mbar Ndiaye (percussionniste, chanteur et compositeur), et Danielle Milovic (créatrice lumières et mapping). Un monde mystérieux et complexe, d’une grande force expressive se dévoile au fil de la performance. Il nous invite à vivre et revivre des mythes fondateurs comme à s’interroger sur notre présent. ——– Compagnie DONSEN : Alidou Yanogo : danse, direction artistique, chorégraphie Saibou Sare : danse Dominique Rey: danse Joseph Abdoulaye Sanou: danse Sankoum Cissokho : kora, chant, composition Mbar Ndiaye : percussions, chant Danielle Milovic : lumières

Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève



