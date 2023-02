Si vous voulez de la lumière, 2 mai 2023, Creil .

Si vous voulez de la lumière

De Florent Siaud

À un saut de bus

Création

THÉÂTRE

Mardi 2 mai 20h

À l’espace Jean Legendre, Compiègne

Cette réécriture kaléidoscope du Faust de Goethe s’est faite à 13 voix francophones. Premières nations du Québec, Liban, France, Haïti, Bénin, Belgique, Vietnam, Luxembourg ou Madagascar. Quel défi ! On y retrouve la structure classique d’un Faust étouffant dans une vie bourgeoise et fuyant avec Méphisto. Mais en 2022, c’est un hôpital parisien que Faust, médecin, fuit pour s’envoler à New York avec Méphisto. Le mythe traverse les grandes mutations d’aujourd’hui, non vers un crépuscule des Dieux, mais plutôt la fin d’un cycle naturel.

RÉSERVATION À PARTIR DU 22 JUIN 2022

Tarifs partenaires

Plein 18 €

Réduit et abonné 13 €

Durée: 2h50

On vous emmène !

Une navette gratuite partira devant La Faïencerie. Horaire à venir

Réservation obligatoire avant le 25 avril 2023.

Spectacle proposé par

L’espace Jean Legendre, Théâtre de Compiègne

Partenaire

Développé avec le soutien du Fonds national de création du Centre national des Arts

Renseignements au 03 44 24 01 01 ou accueil@faiencerie-theatre.com

