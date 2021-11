Villechenève Mairie - Salle du Conseil municipal Rhône, Villechenève Si Villechenève m’était conté … Mairie – Salle du Conseil municipal Villechenève Catégories d’évènement: Rhône

Villechenève

Si Villechenève m’était conté … Mairie – Salle du Conseil municipal, 24 novembre 2021, Villechenève. Si Villechenève m’était conté …

Mairie – Salle du Conseil municipal, le mercredi 24 novembre à 20:30

une conférence en 3 actes de François DUCOTTERD

participation libre

Su paléolithique à l’époque gallo-romaine Mairie – Salle du Conseil municipal place des Forges 69770 Villechenève Villechenève Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-24T20:30:00 2021-11-24T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villechenève Autres Lieu Mairie - Salle du Conseil municipal Adresse place des Forges 69770 Villechenève Ville Villechenève lieuville Mairie - Salle du Conseil municipal Villechenève