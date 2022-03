Si Verzenay m’était conté Verzenay Verzenay Catégories d’évènement: Marne

Verzenay Marne Verzenay Le temps d’une balade de 3 kilomètres, partez à la (re)découverte de l’histoire et du patrimoine de Verzenay, village viticole emblématique de la Montagne de Reims. Laissez-vous guider par les rues et les chemins, nous allons vous conter sa mémoire et ses secrets ! – Lieu de RDV : place Carnot, devant la mairie.

– Parking communal conseillé rue Moët et Chandon

– Chaussures de marche recommandées

contact@parc-montagnedereims.fr http://www.parc-montagnedereims.fr/

