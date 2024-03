Si tu veux la paix, prépare le vin : éloge de la Bourgogne, conférence de Laure Gasparotto Grande salle de La Gornière Châtellerault, mercredi 10 avril 2024.

Début : 2024-04-10T18:30:00+02:00 – 2024-04-10T20:30:00+02:00

« Si vis pacem, para vinum », tel est l’esprit du traité d’Arras de 1435. Commet arrêter une guerre qui met l’Europe à feu et à sang ? En scellant l’amitié nouvelle non pas par le fer, mais dans un partage puissant et civilisé autour d’un tonneau …

C’est en Bourgogne, terre de passage, de commerce et de rivalité que le vin a été inventé au 11ème siècle. C’est dans le secret des monastères cisterciens qu’ont été développés tous les savoirs dont sont nés des grands crus aujourd’hui légendaires.

Grande salle de La Gornière 15 rue de La Gornière 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Société des Sciences de Châtellerault