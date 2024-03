« Si tu t’imagine » café-théâtre le 57 toulouse Toulouse, jeudi 4 avril 2024.

« Si tu t’imagine » Vous y retrouverez le meilleur de Juliette avec des titres comme « Je suis comme je suis », « La Javanaise », « Déshabillez-moi » ou encore « Les pingouins » … Jeudi 4 avril, 20h00 café-théâtre le 57 toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T20:00:00+02:00 – 2024-04-04T21:00:00+02:00

Fin : 2024-04-04T20:00:00+02:00 – 2024-04-04T21:00:00+02:00

Coup de chapeau à cette pionnière de la cause féminine parce que, n’ayons pas peur des mots, c’est elle qui a inventé la femme libre… Elle osera se distinguer au sortir de la guerre par son allure provocante : pantalons noirs, cheveux longs lâchés… mais surtout par son engagement sans faille au service de l’humain. Farouchement indépendante, la chanteuse a tracé son chemin amoureux à sa guise, assumant ses envies Incarnation de Saint-Germain-des-Prés, elle mène une longue carrière avec audace et « Liberté, égalité, féminité » sont les trois termes qui résument bien sa personnalité. Son influence en tant qu’icône culturelle et féministe continue d’inspirer de nombreuses générations.

Avec la chanteuse CHAÏCO et son pianiste Noël Letertre qui réadaptent les mélodies du répertoire de Juliette Gréco sans trahir un seul mot de la grande artiste.

Vous y retrouverez le meilleur de Juliette avec des titres comme « Je suis comme je suis », « La Javanaise », « Déshabillez-moi » ou encore « Les pingouins » …

Dans ce spectacle alternent chansons et lecture de passages des mémoires de Juliette qui nous plongent irrésistiblement dans son univers… un régal !

Parcours artistique

CHAÏCO est une chanteuse et une parolière volcanique comme ses origines italiennes.

Bercée dans son enfance par les mots de Brassens et de Nougaro, elle forge plus tard son identité musicale autour de la soul, du rock et du jazz avant de venir à la chanson française, enfin, comme une évidence.

Il lui faudra du temps pour oser marcher dans les traces de cette grande artiste, mais voilà, c’est fait, à sa façon, avec sa verve de façon magistrale.

Noël LETERTRE (piano, chœurs, arrangements).

Depuis 1967, il a fait toutes les scènes internationales d’Europe, il a joué dans tous les styles, la variété (Thaï Phong, Bob Azzam …), le jazz (Hubert Travert Jazz Band, Pierre Dutot Big Band …), il a « fait » la 1re partie de nombreux artistes (Nina Simone, Michel Fugain, Michel Delpech, …).

Pianiste, chef d’orchestre, arrangeur, les notes coulent de ses doigts sans effort. Aussi à l’aise dans le swing que dans la ballade romantique.

café-théâtre le 57 toulouse 57 boulevard des Minimes Toulouse 31200 Minimes / Barrière de Paris / Ponts-Jumeaux Haute-Garonne Occitanie 0621467581 https://www.atoutboutdechant.com https://www.facebook.com/atoutboutdechant.narbonne [{« type »: « phone », « value »: « 0621467581 »}] café théâtre le « 57 »