2023-04-02 21:00:00 – 2023-04-02 23:00:00

Dordogne Thiviers Lecture théâtralisé : Geneviève Damas, comédienne et écrivain, fera la lecture de son roman « Situ passes la rivière » (prix Victor Rossel)

Intermèdes musicaux par Florence Blanchet, flûte

Intermèdes musicaux par Florence Blanchet, flûte +33 6 82 24 00 76 Le Chat Pline genevieve damas

