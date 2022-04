Si Trépail m’était conté Trépail Trépail Catégories d’évènement: Marne

Trépail Marne Trépail Balade commentée à Trépail, partez à la découverte de l’histoire du village et de ses petites anecdotes ! Le temps d’une balade de 4 kilomètres, partez à la (re)découverte de l’histoire et du patrimoine de Trépail, petit village viticole niché entre vignoble et forêt. ▫️ Laissez-vous guider par les rues et les chemins, nous allons vous conter un peu sa mémoire et ses secrets !

▫️ Informations pratiques

– Lieu de RDV et parking : sur la place, rue de la mairie

– Chaussures de marche recommandées

+33 3 26 59 44 44 http://www.parc-montagnedereims.fr/

