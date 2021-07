Les Avirons Roulé Mon Z'avirons Les Avirons Si Té Kap Roulé Mon Z’avirons Les Avirons Catégorie d’évènement: Les Avirons

Si Té Kap Roulé Mon Z’avirons, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Les Avirons. Si Té Kap

Roulé Mon Z’avirons, le jeudi 8 juillet à 09:30

Plus d’infos: [https://prodij.re/sitekap/](https://prodij.re/sitekap/)

Sur inscription

JB4 s’associent aux rencontres jeunes de Si Té Kap. Roulé Mon Z’avirons 42 Bis Route de la Ravine Sèche, Les Avirons 97425, La Réunion Les Avirons

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T09:30:00 2021-07-08T12:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Les Avirons Étiquettes évènement : Autres Lieu Roulé Mon Z'avirons Adresse 42 Bis Route de la Ravine Sèche, Les Avirons 97425, La Réunion Ville Les Avirons lieuville Roulé Mon Z'avirons Les Avirons