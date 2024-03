SI PEU MAIS QUELQUES MOTS Le Mans, lundi 11 mars 2024.

La chance du poème, commencer, ne jamais épuiser le commencement.

Ces paroles de Pierre Dhainaut situe bien la poésie comme lieu d’une naissance. Un lieu d’échange et de rencontre où le monde, ses tourbillons et ses turbulences trouvent en nous un écho. Un espace où les images donnent des mots et où les mots font images.

Faire œuvre de poésie, c’est être là. Pour voir ce qui pourrait rester ignoré. Pour dire ce qui jusqu’alors était tu. Pour montrer ce qui pouvait rester dans l’ombre. Il importe de prendre la parole et de porter, avec soi et dans le poème, ce si peu qui pourrait manquer au monde pour en dire quelques mots et le faire, ainsi, exister un peu plus.

Ces mots d’Alain Boudet qui font image, Patrick Cutté les accompagne dans cette exposition de ses calligraphies épurées.

Cette exposition, visible dans le hall de la Bibliothèque universitaire dans le cadre du Printemps des poètes, est gracieusement prêtée par Sarthe lecture. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-11 08:30:00

fin : 2024-03-26 22:00:00

Boulevard Paul d’Estournelles de Constant

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

