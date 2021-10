Si pas maintenant, quand ? Rébellion contre l’extinction MEG, 20 novembre 2021, Genève.

MEG, le samedi 20 novembre à 14:30

Avec leurs actions spectaculaires dans l’espace urbain, les militant-e-s d’Extinction Rébellion, mouvement mondial de désobéissance civile, souhaitent alerter les gouvernements et la population sur la nécessité d’agir face à la crise climatique et écologique. En résonance avec l’exposition temporaire du MEG, cette visite donne la parole à des membres d’Extinction Rébellion qui partagent avec vous leurs luttes et leurs revendications. La visite sera suivie d’une discussion et d’une action symbolique proposée par Extinction Rébellion. **Important: il est désormais obligatoire de présenter un certificat COVID pour entrer au MEG**. L’accès au MEG n’est autorisé qu’avec un certificat COVID et un code QR valide. Le certificat COVID est requis à partir de l’âge de 16 ans. Un document d’identification officiel (carte d’identité, passeport, etc.) doit être présenté en même temps que le certificat COVID. Aucune donnée n’est retenue lors du contrôle du certificat COVID. Le centre de dépistage le plus proche du MEG est la Pharmacieplus du rond-point.

CHF 12.- (adulte) / CHF 8.- (réduit), accès à l’exposition compris

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève



2021-11-20T14:30:00 2021-11-20T15:45:00