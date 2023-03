K’LU Si Par Azar Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

K’LU Si Par Azar, 23 mars 2023, Marseille. K’LU Jeudi 23 mars, 20h00 Si Par Azar 4€ Concert | Entrée 4€, thé offert

Chapeau pour l’artiste K’LU, une guitare et une voix qui font corps pour vous proposer un voyage à travers la chanson française. Quelques reprises à chanter ensemble. Beaucoup de compositions intimes, à texte, poétisant des histoires imaginaires, des instants de vie, des luttes… À la carte, douceur, écoute et émotion vous seront proposées. Si Par Azar 18 rue Pastoret, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

