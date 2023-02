SIDIAZ Si Par Azar, 2 mars 2023, Marseille.

SIDIAZ Jeudi 2 mars, 20h00 Si Par Azar

4€

♫Rock & Blues x Méditerranée♫

Si Par Azar 18 rue Pastoret, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Entrée : 4€, thé offert

Chapeau pour les artistes

compose des textes et mélodies originales mêlant ses influences culturelles africaines et méditerranéennes.

Grâce à ses chants, sa guitare et sa percussion, a des sonorités mêlées aux racines des musiques du désert du Sahara et de la Méditerranée.

Un univers créant un pont entre racines et modernité, rêves et réalités.

, voix entremêlés, percussions transes et guitare orientée vers un voyage de sonorités.

Les compositions Sidiaz font immerger dans un style unique.

Retrouvez leur univers sur insta:

www.instagram.com/sidiazmusic

Plus d’évènements sur:

www.instagram.com/siparaza



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-02T20:00:00+01:00

2023-03-02T23:00:00+01:00