Tajito Si Par Azar, 27 octobre 2022, Marseille. Tajito Jeudi 27 octobre, 20h30 Si Par Azar

4€

♫RAP ARGENTIN♫ Si Par Azar 18 rue Pastoret, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Entrée : 4€, thé offert

Tajito est un rappeur d’origine argentine, qui recherche un équilibre dans le monde. Il parle de l’existence et du destin.

Ses paroles ramènent au présent de façon aussi épique que tragique.

L’injustice, la violence et l’amour sont les situations et émotions qui le touchent et inspirent chaque jour dans sa musique.

Il se met en scène incarnant un personnage autant clownesque que subtil, naturel et extravagant.

