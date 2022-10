Concert de Tango d’Hier et d’Aujourd’hui Si Par Azar Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Concert de Tango d’Hier et d’Aujourd’hui Si Par Azar, 13 octobre 2022, Marseille. Concert de Tango d’Hier et d’Aujourd’hui Jeudi 13 octobre, 20h00 Si Par Azar

4€

♫♫♫ Si Par Azar 18 rue Pastoret, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Entrée : 4€, thé offert

Chapeau pour les artistes

Durée : 1h30

Ce concert sera une échappée dans le monde du tango !

Partant des grands classiques qui ont fait sa renommée, Gonza, accompagné par Hélène au violon, partagera également son univers contemporain aux multiples influences.

Gonzalo Tohmé Bedini, bandonéoniste, producteur, chanteur, compositeur et MC,

a participé en Argentine à des projets renommés (Altertango, Antimonio, Tangobeat).

Différentes inspirations musicales façonnent son univers, comme autant de chemins qui se croisent : le bandonéon, le tango, le chant, la composition et pour fleurir le tout : le hip hop, la musique urbaine ou encore l’électronique.

Sa musique pleine de contrastes est une invitation à plonger à l’intérieur de soi tout en questionnant ce qui nous entoure, avec également des chansons engagées qui interrogent le réel.

Il sera accompagné par Hélène, violoniste passionnée par les musiques traditionnelles et par les croisements entre sons et langages.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-13T20:00:00+02:00

2022-10-13T22:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Si Par Azar Adresse 18 rue Pastoret, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Si Par Azar Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Si Par Azar Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

Concert de Tango d’Hier et d’Aujourd’hui Si Par Azar 2022-10-13 was last modified: by Concert de Tango d’Hier et d’Aujourd’hui Si Par Azar Si Par Azar 13 octobre 2022 marseille Si Par Azar Marseille

Marseille Bouches-du-Rhône