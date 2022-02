Si on savait Salon-de-Provence, 25 février 2022, Salon-de-Provence.

Si on savait Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus Salon-de-Provence

2022-02-25 – 2022-02-25 Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus

Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône Salon-de-Provence

28 38 Une comédie d’Eric Fraticelli



« Vous êtes mort ! » Quand Patrick entend un homme lui dire ça, il a du mal à le croire, et pourtant…



Le voilà dans l’au-delà devant cette personne qui lui fait le bilan de sa vie et lui demande ce qu’il aurait changé si c’était à refaire. Nous revivons alors avec lui ces moments-là tels qu’il les a vécus, puis tels qu’il aurait pu les vivre en faisant d’autres choix.



« Ferions nous les mêmes choses, si on pouvait refaire notre vie ? Probablement pas, mais est ce que tout ce qu’on changerait nous rendrait plus heureux ? Si on savait… Voilà les questions que pose cette pièce. Quant aux réponses, c’est à chacun de les apporter. Pour ma part, chaque jour, je

ne m’en pose plus qu’une seule : Est-ce que je suis heureux ? » Eric Fraticelli, auteur.



Production : Richard Caillat – Arts Live Entertainment.

Auteur : Eric Fraticelli.

Metteur en scène : Jean-Luc Moreau.

Avec : Daniel Russo, Valérie Mairesse, Jean-Luc Porraz, Erwan Téréné et Bénédicte Dessombz.

Pièce de théâtre

resa.theatre@salon-de-provence.org +33 4 90 56 00 82 https://www.forumsirius.fr/orion/salon.phtml?kld=1

