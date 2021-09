Saint-Dizier Les Fuseaux Haute-Marne, Saint-Dizier Si On Savait Les Fuseaux Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Les Fuseaux, le mardi 25 janvier 2022 à 20:30

“Vous êtes mort !” Quand Patrick entend un homme lui dire ça, il a du mal à le croire, et pourtant… Le voilà dans l’au-delà devant cette personne qui lui fait le bilan de sa vie et lui demande ce qu’il aurait changé si c’était à refaire. Nous revivons alors avec lui ces moments-là tels qu’il les a vécus, puis tels qu’il aurait pu les vivre en faisant d’autres choix. Billetterie (à partir du 18 septembre à 9h) : Guichet des Fuseaux Médiathèque de Wassy Billetterie en ligne en cliquant sur “Acheter” Sur place avant l’entrée en salle

Tarif 4, placement assis numéroté

Avec Daniel Russo Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Vert-Bois Haute-Marne

2022-01-25T20:30:00 2022-01-25T22:00:00

